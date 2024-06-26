Joy@Red Velvet炮轟公司SM娛樂 令女團未來增添變數

韓國女團Red Velvet，昨日推出回歸專輯《Cosmic》，慶祝成團10周年，一發行即在美國、英國、香港、新加坡、台灣等全球41個國家及地區的iTunes熱門專輯榜上排名第一，展現其受歡迎程度。

但隊中成員Joy，近日卻傳出與經理人SM Entertainment鬧不和，他不但沒有與SM續約，近日更發炮轟公司，她在某付費fans交流平台上，被問到「請對MV給予評價」時，Joy表示很不開心，原來《Cosmic》的MV因後製一度延誤，令到MV發布被推遲，她說：「呃！他們(SM)根本不聽我們意見，只是叫我們等一下。」