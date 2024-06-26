Joy@Red Velvet炮轟公司SM娛樂 令女團未來增添變數

韓國女團Red Velvet，昨日推出回歸專輯《Cosmic》，慶祝成團10周年，一發行即在美國、英國、香港、新加坡、台灣等全球41個國家及地區的iTunes熱門專輯榜上排名第一，展現其受歡迎程度。
但隊中成員Joy，近日卻傳出與經理人SM Entertainment鬧不和，他不但沒有與SM續約，近日更發炮轟公司，她在某付費fans交流平台上，被問到「請對MV給予評價」時，Joy表示很不開心，原來《Cosmic》的MV因後製一度延誤，令到MV發布被推遲，她說：「呃！他們(SM)根本不聽我們意見，只是叫我們等一下。」
Joy Wendy Yeri 3人仍未續約
其實在《Cosmic》專輯發行前，Joy就已經暗示與 SM關係不好，她公開表達對SM不宣傳Red Velvet新專輯的感受。而當SM計劃宣傳《Cosmic》時，Joy表示十分沮喪，她說：「我想知道這要保密多久，或者他們(SM)已經忘記，否則應該宣布《Cosmic》的發行日期。」
隨著Joy怨聲載道，fans們擔心SM和Joy之間的關係，對於Red Velvet fans來說，成員的未來是一個敏感而重要的問題。SM去年8月與Seulgi續約，今年2月與Irene續約，但目前還未有Joy、Wendy、Yeri續約的消息，所以整個Red Velvet組合的未來還不明朗。在這種情況下，Joy公開狙擊SM，讓續約一事變得更加不確定。