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娛樂
2024-06-27 14:37:43

Taylor Swift一路演一路捐 向英國食物銀行捐10800餐飯

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Taylor Swift於歐洲巡迴期間，積極向英國各地食物銀行捐款。

美國女歌手Taylor Swift，目前正在歐洲舉行《The Eras Tour》巡演，據英國《衛報》報道，她於巡迴期間，積極向英國各地食物銀行捐款，僅在威爾斯的卡迪夫(Cardiff)，就捐了足夠給1,200人享用3日的三餐，共10,800頓飯，她的大手筆捐助，贈體出她對弱勢群體的關懷和同情心。

Taylor Swift的善舉，並非一次性，而是持續進行。此前於利物浦的聖安德魯社區網絡(St Andrews Community Network)捐款，該慈善機構表示，未來12個月的食品捐贈已經充足，現在可以略為喘息。

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Taylor Swift為年輕人樹立了良好榜樣。

在過去幾年裡，Taylor Swift已經多次向其他地區的慈善機構和食物銀行伸出援手，包括美國的俄亥俄州、亞利桑那州和拉斯維加斯等地，她長期而堅持的慈善行為，令人敬佩。

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對於個人遭遇不幸的情況，Taylor Swift亦給予特別關懷，比如她將《Ronan》一曲的全數收益，捐贈給癌症慈善機構，支持病患者抗癌之路。在新冠疫情期間，她又向遭遇困難的人們，提供了急需捐助。她溫暖的善舉，凸顯她的善良本質，彰顯她對社會責任的深切認知。Taylor Swift用自己的影響力和資源去幫助有需要的人群，為全球慈善事業樹立良好榜樣。

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Taylor Swift特別關懷弱勢社群，她溫暖的善舉，彰顯她對社會責任的深切認知。

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Taylor Swift用自己的影響力和資源去幫助有需要的人群。

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