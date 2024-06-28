TMEA騰訊音樂娛樂盛典下月澳門舉行 逾50組國際級陣容輪流演出

「2024 TMEA騰訊音樂娛樂盛典」（TMEA盛典）將於7月19日至21日在澳門銀河綜藝館舉辦。「TMEA盛典」屬亞洲最具影響力的流行音樂盛事之一，本屆盛典將以50餘組國際化群星陣容、兩天室內音樂節，再加上一場音樂典禮的極致體驗，令人耳目一新的絕美舞台設計，為樂迷呈現一場全球級音樂盛會。其中在7月19至20日舉行的室内音樂節就會有包括CHANYEOL、SUPER JUNIOR-D&E、生物股長以及BoA等知名日韓藝人出席獻唱，陣容鼎盛。

自2019年以來，每年TMEA盛典都成為樂迷心中不可磨滅的年度音樂回憶。在去年首度舉行的音樂節上，除了有一衆華語藝人出席，TME更邀請了包括Aimer、LE SSERAFIM、TREASURE、花澤香菜、milet、SEVENTEEN在内的多組知名日韓藝人，令整個演出變得星光熠熠。今年，第五屆TMEA盛典以「與音樂為伍High Five. Music Drive.」為主題，三天共有逾50組國際化群星陣容，帶來獨一無二魅力的音樂舞台，當中音樂節除了有CHANYEOL、SUPER JUNIOR-D&E、生物股長以及BoA在内的強勁卡司外，還有NCT WISH、ILLIT、BOYNEXTDOOR、NMIXX、BABYMONSTER、VIVA等新晉團體。本次音樂節門票目前正於UUTIX、澳門通、澳門售票網、Cityline公開發售。