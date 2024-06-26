一連七日書展7月中開鑼 九龍城寨繁花作者出席分享

香港書展於7月17至23日在灣仔會展舉行，主題是「影視文學」。場內「文藝廊」展出6位「年度主題推介作家」著作、劇本手稿、獎項及電影道具；當中設「焦點導演」展區，展出王家衛等6位導演的精選作品。書展舉辦逾600項文化活動，包括《九龍城寨》原著作者余兒出席座談，《繁花》作者榮獲魯迅文化獎年度小說獎的金宇澄亦任星級講者。同場同期還有香港運動消閒博覽和零食世界兩展覽，一票可暢遊三個活動。

香港書展由貿發局主辦，今年主題為「影視文學」，並以「從香港閱讀世界：漫遊光影文字間」點題。貿發局副總裁張淑芬稱，盼透過廣受歡迎的主題，讓更多人發掘閱讀的樂趣，細味香港影視文學的魅力。連同同期舉行的香港運動消閒博覽及零食世界，三大盛事將提供適合一家大小、動靜皆宜的夏日活動，推動「香港無處不旅遊」理念。