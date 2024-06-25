中電稱正探討可行技術減困𨋢 專家倡升降機裝自動拯救

中電一條40萬伏特架空供電系統前日凌晨電壓驟降，引致鑽石山鳳鑽苑全幢停電及多區供電不穩。有專家認為，政府日後可要求新升降機加裝電壓驟降「緩解過渡裝置」和「自動拯救裝置」，減低市民困𨋢機會。中電表示，改動升降機控制裝置複雜，或影響其安全穩定，又稱一直有技術團隊與大廈商討如何調較電力裝置，減低敏感跳掣機會。
今年首半年中電發生最少7宗電力事故，其間不時有大廈升降機困𨋢，中電前日表示會推出短、中、長期改善供電措施，短期的包括加快復電工作和派出流動發電機為居民供電等。資深電機及屋宇裝備工程師何永業認為，短期措施就應對電壓驟降的幫助不大，因部分對電壓敏感的裝置已於一瞬間停頓，例如困𨋢。
何永業在一個電台節目建議，機電署日後可要求新安裝的升降機加裝「緩解過渡裝置」及「自動拯救裝置」，以便電壓驟降後，升降機能夠在一段時間後自動重設，毋須由升降機工人手動重啟，同時可在事發後把乘客移到最近樓層。對於有意見建議可在電網或大廈加裝儲電裝置，他指電池容量較小、難以應付港人電力需求，比較值得在醫院、數據中心等重要地方安裝，使電力不中斷。
與大廈商討調校裝置減跳掣機會
中電輸電及供電業務部高級總監張寶中於同一節目稱，升降機控制裝置是一個十分複雜的議題，任何改動都有機會對安全營運造成影響，或影響升降機的安全穩定，中電正與電梯業界、物業管理公司和機電署等探討可行技術方案。他並指，中電一向有技術團隊，與大廈管理公司商討如何調校電力保護裝置，減低敏感裝置跳掣機會。
張寶中又指，未來兩、三年會繼續加裝避雷器，除高、中風險位置外，或會同時考慮低風險位置，中電目前已在逾700個變電站安裝防水閘，雨季前會按風險在六十多個變電站加裝防水浸設施。被問到會否就事件向受影響客戶補償，他表示明白客戶對電力供應的期望，但認為應聚焦在減低事故的改善措施。