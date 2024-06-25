中電稱正探討可行技術減困𨋢 專家倡升降機裝自動拯救

中電一條40萬伏特架空供電系統前日凌晨電壓驟降，引致鑽石山鳳鑽苑全幢停電及多區供電不穩。有專家認為，政府日後可要求新升降機加裝電壓驟降「緩解過渡裝置」和「自動拯救裝置」，減低市民困𨋢機會。中電表示，改動升降機控制裝置複雜，或影響其安全穩定，又稱一直有技術團隊與大廈商討如何調較電力裝置，減低敏感跳掣機會。

今年首半年中電發生最少7宗電力事故，其間不時有大廈升降機困𨋢，中電前日表示會推出短、中、長期改善供電措施，短期的包括加快復電工作和派出流動發電機為居民供電等。資深電機及屋宇裝備工程師何永業認為，短期措施就應對電壓驟降的幫助不大，因部分對電壓敏感的裝置已於一瞬間停頓，例如困𨋢。