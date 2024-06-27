串謀詐騙「百分百擔保特惠貸款」　37人被捕涉款2.1億元

政府在疫情期間推出「百分百擔保特惠貸款」，由政府作擔保，以900萬為上限，以舒緩中小企財政壓力。然而，警方表示瓦解一個專門騙取政府「百分百擔保特惠貸款」的詐騙集團，拘捕37人，涉及貸款額總約2.1億元。

警方西九龍總區刑事部(行動)警司賈錦琳交代案情，指警方在去年11月接獲兩間銀行報案，聲稱收到申請「百分百擔保特惠貸款」的42份虛假文件，涉款2.1億，調查後發現詐騙集團在網上以「零成本、高回佣、唔使還」作招徠，吸納空殻公司董事為集團申請相關貸款，然後由集團一手包辦所有申請文件，包括虛假公司業績紀錄、虛假僱員出糧紀錄及強積金供款紀錄等，以騙取政府的貸款。

在鎖定多名涉案人士後，警方在過去幾日出動逾100名探員採取拘捕行動，突擊搜查全港多個地點，以涉嫌「串謀詐騙」罪名拘捕37人，包括29男8女，年齡介乎21歲至72歲，當中有一名集團主腦及7名骨幹成員。行動中檢獲一批銀行文件、銀行卡及電子設備，目前行動仍在進行，所有人暫准保釋候查。

警：呃 緊我哋香港市民嘅 錢

至於犯案手法，警方指涉案詐騙集團先在社交媒體以金錢利誘，從不同途徑招攬一批傀儡公司董事與及傀儡員工，虛報公司營業額及誇大員工數目，並提供虛假僱員支薪記錄等，作出42宗「百分百擔保特惠貸款」申請，取得政府貸款。其後犯罪集團會向傀儡董事派發60萬至100萬元回報，大約是貸款額一成，販賣個人資料的傀儡公司成員亦會取得數千元回報。