前總警司陳健國闖珠峰成功登頂 成港第15人

新一期《警聲》今日(26日)出版。今期的封面主角是已退休兩年的前總警司陳健國。他今年5月成功登上世界第一高峰珠穆朗瑪峰(Larry)。他表示，他早於30年萌生這個志向，自2018年起為登峰作長達6年的準備，成功登頂的一刻，不禁留下男兒淚。
Larry1992年加入警隊，曾先後駐守包括外號「飛虎隊」的特別任務連、要員保護組及反恐特勤隊，而他退休前更擔任警察機動部隊（PTU）校長。這些非一般的經歷，不僅鍛鍊了他的體能，亦強化了他的頭腦，變得更加冷靜、果敢。Larry為達成夢想，從二零一八年起，就為攀登珠峰展開長達六年的準備。他先學習雪地攀爬技巧，又多次到海外不同山脈，了解身體對高海拔環境的反應，「我已多次親歷險境，包括遇上雪崩、目睹其他攀山者被沖走及罹難，深深體會人類置身大自然，是何其渺小。」
途中多次遇險與死亡接近
今年四月他前往尼泊爾，在雪巴人嚮導帶領下，正式展開登峰之旅，途中亦曾多次遭遇險情，「當我到達海拔7,600多米時，感到極度不適、頭昏腦脹、手腳無法協調，死亡感覺驟然而生，需要加氧才撐到營地。幸好經過一天休息情況好轉，加上意志支撐，方能繼續前行。」另一個驚險情況，是在Larry攻頂前的關鍵時刻出現：當時他的氧氣樽插頭突然漏氣，亦已用盡所有後備插頭。幸好他的嚮導早前遇上一名下山者，有備無患地向對方多取一個插頭，始能化險為夷。
5月21日清晨，Larry終於登上珠穆朗瑪峰，得償30年的心願，不禁留下男兒淚。他帶上一面特別訂制的旗幟，上面繡有國旗、區旗、警隊旗及他所屬的義工隊旗，就是這四股力量，支撐他完成整個旅程。Larry非常感激警隊數十載的栽培，特別是來自特種部隊的磨練，為他在體能和心理上奠定良好基礎。他又認為攀越險峰與處理警務工作有不少相似之處，「作為警務人員，先要毋懼艱苦，全情投入；執行任務時多想一步，制訂多重後備方案，因為儘管事前訂下萬全之策，實行過程中仍會遇到不少突發情況。只要持堅定意志和積極態度，定能迎難而上，完成任務。」