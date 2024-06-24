去年致命工作意外逾八成涉建造業　勞工處設特遣隊針對不安全作業

勞工處副處長馮浩賢說，去年職業傷亡個案的數目為29456宗，每千名僱員的傷亡率為10.1，而致命工業意外有24宗，與前年的25宗，數字上相約，但24宗致命意外中，有20宗涉及建造業，勞工處對此很關注。他表示，針對工序及安全欠佳的工地，處方即了進行突擊巡查外，亦有加強執法行動，並成立特遣隊針對打擊不安全作業。

《職安健條例》修訂後 傷亡個案不跌反升 在立法會人力事務委員會會議，批發及零售界立法會議員邵家輝表示，《職安健條例》已經修訂，嚴重罪行最高罰款由50萬上調至1000萬元，但致命職業傷亡個案數字，卻不跌反升，由2019年的249宗，增至去年的286宗，證明職業安全不能夠單靠加大罰則，他認為不能夠只罰僱主，而是要做好宣傳教育，如果發現有僱員無遵守安全指引，同樣要執法。