回歸27周年｜梁君彥：縱使香港經歷多少波折　最終都會變得更強更好

梁君彥認為縱使香港經歷多少波折，最終都會變得更強更好。(港台圖片)

立法會主席梁君彥說，香港回歸27年來經歷高高低低，也有悲痛時候，但認為縱使香港經歷多少波折，最終都會變得更強更好。

「最怕是港人自己搞壞香港」

梁君彥在本台節目《舊日的足跡》說，香港這27年來的路不易行，自己最怕是港人自己搞壞香港，希望現已由治及興，大家為香港黃金時間拼勁。

現時立法會共有90名議員，梁君彥說作為主席，與以往一樣具挑戰，因為議員都有不同背景，有不同看法。他形容自己做導演，有89個人都想做主角，自然有挑戰，但最重要都是為香港好而做事。