因生意周轉壓力 疑與妻女燒炭 43歲漢旺角一賓館被捕

屯門發生企圖謀殺案，4母女險死。屯門山景邨一家5口，前晚食過由男戶主煮的晚飯後感睡意提早入睡；女戶主昨早醒來，與3名女兒同感頭暈，家中窗門被人用膠紙封閉，其後更在廚房發現一盆燒過但已熄滅的炭，而丈夫則不知所終，於是報警，警方到場將4人送院作進一步治理。警方於昨傍晚在旺角一賓館尋獲男戶主，初步調查相信有人因生意問題周轉不靈有財政壓力，一時想不開，疑與妻女一同尋短見；警方呼籲市民若遇問題向專業求助，避免慘劇發生。

女戶主姓梁(44歲)，與姓黃丈夫(43歲)結婚18年，育有3名女兒，分別13、15及16歲，一家5口同住在山景邨景安樓一單位。

梁婦昨晨5時45分醒來感頭暈，其後發現單位內客廳有燒炭痕跡，門窗被封，廚房有一盆熄滅的炭。她喚醒3名女兒後，她們同感頭暈，於是報警，警方和救護員到場，將她們送往屯門醫院治理，各人送院時清醒，至中午時分，再被轉到東區醫院作進一步治理。案發單位在昨午解封，單位外的地上留有熏黑痕跡及一塊木板。

消息指，前晚9時，男戶主為家人烹調晚飯後，各人用膳後均有睡意提早上床入睡。梁婦於前晚10時及昨凌晨1時，曾兩度醒來，當時發現丈夫睡在身旁，未有為意下繼續入睡。消息亦指，長女曾於昨凌晨2時半曾「扎醒」，當時發現寓所大門的門罅被膠紙封住，曾向父親查問，對方未有回應。長女撕走膠紙後再次上床睡覺，約半小時後發現父親離開單位。