因生意周轉壓力 疑與妻女燒炭 43歲漢旺角一賓館被捕

屯門發生企圖謀殺案，4母女險死。屯門山景邨一家5口，前晚食過由男戶主煮的晚飯後感睡意提早入睡；女戶主昨早醒來，與3名女兒同感頭暈，家中窗門被人用膠紙封閉，其後更在廚房發現一盆燒過但已熄滅的炭，而丈夫則不知所終，於是報警，警方到場將4人送院作進一步治理。警方於昨傍晚在旺角一賓館尋獲男戶主，初步調查相信有人因生意問題周轉不靈有財政壓力，一時想不開，疑與妻女一同尋短見；警方呼籲市民若遇問題向專業求助，避免慘劇發生。
女戶主姓梁(44歲)，與姓黃丈夫(43歲)結婚18年，育有3名女兒，分別13、15及16歲，一家5口同住在山景邨景安樓一單位。
梁婦昨晨5時45分醒來感頭暈，其後發現單位內客廳有燒炭痕跡，門窗被封，廚房有一盆熄滅的炭。她喚醒3名女兒後，她們同感頭暈，於是報警，警方和救護員到場，將她們送往屯門醫院治理，各人送院時清醒，至中午時分，再被轉到東區醫院作進一步治理。案發單位在昨午解封，單位外的地上留有熏黑痕跡及一塊木板。
消息指，前晚9時，男戶主為家人烹調晚飯後，各人用膳後均有睡意提早上床入睡。梁婦於前晚10時及昨凌晨1時，曾兩度醒來，當時發現丈夫睡在身旁，未有為意下繼續入睡。消息亦指，長女曾於昨凌晨2時半曾「扎醒」，當時發現寓所大門的門罅被膠紙封住，曾向父親查問，對方未有回應。長女撕走膠紙後再次上床睡覺，約半小時後發現父親離開單位。
警方屯門警區刑事部總督察沈灝旻昨晚交代案情指，警方接報後，透過閉路電視和情報分析，初步相信涉案男子一直在西九區匿藏，因擔心對方安全，警方出動大量警力作大規模搜捕，最終在旺角一賓館將涉案男子拘捕，涉企圖謀殺。警方初步調查發現，被捕人疑生意周轉問題，有財務壓力，一時想不開而尋短見。
調查是否曾落藥
被問及涉事一家晚飯後4母女同感有睡意，是否疑有人落藥，沈灝旻指，受害人曾表示飯後有感不適，會調查是否曾向她們落藥。
他指，警方對案件感到惋惜，並高度關注事件和涉案家庭情況，已聯絡社署跟進該家庭，並呼籲市民發現親友出現情緒不穩，應多加關心，並可向專業人士例如社工求助，避免悲劇發生。