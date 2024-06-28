壁屋18歲男囚犯被木棍捅至肛裂案　剛退休懲教員涉知情不報被控

壁屋懲教所去年12月發生傷人案，一名18歲男囚犯疑遭二級懲教助理及4名囚犯襲擊，被木棍捅肛門至肛裂及直腸破洞。(網上圖片)

壁屋懲教所去年12月發生傷人案，一名18歲男囚犯疑遭二級懲教助理及4名囚犯襲擊，被木棍捅肛門至肛裂及直腸破洞。控方再起訴一名55歲剛退休的一級懲教助理涉沒有舉報事件，他被控一項在公職中行為失當罪，今日(28日)在觀塘裁判法院首度提堂，與二級懲教助理等5人的案件一併處理。控方擬合併兩案及轉介區域法院處理，並加控涉案二級懲教助理一項串謀妨礙司法公正罪。總裁判官蘇惠德將案件押後至8月23日再訊，待控方準備轉介文件。

被加控的55歲被告郭紹輝、報稱退休人士，被控於去年12月26日與今年1月17日期間，身為懲教署一級懲教助理，在執行公職的過程中或在與其公職有關的情況下，無合理辯解或理由，故意作出失當行為，即未能執行作為部門主管的職責、及未能舉報二級懲教助理譚力翀襲擊趙姓男子一事。