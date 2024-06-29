外判地勤沒收乘客葡撻擅自食用　香港快運：已即時解僱

社交平台流傳一幅限時動態截圖，指有乘搭香港快運的乘客帶連鎖快餐店的葡撻上機，惟被職員沒收，有數名職員涉擅自食用葡撻。

社交平台周三（26日）流傳一幅Instagram限時動態截圖，指有乘搭香港快運的乘客試圖帶連鎖快餐店的葡撻上機，惟被職員沒收，有數名職員涉擅自食用葡撻。香港快運早前證實有一名外判地勤員工違反處理遺留食物的正確程序，將作內部處分，至今日(29日)再發聲明表示，涉事員工已被相關機場地勤服務商即時解僱，強調地勤人員會於登機前提醒旅客相關規定，但並不會沒收乘客食物。

香港快運今日再發聲明，指鑑於近日有關機場地勤服務外判商之員工嚴重違反處理乘客遺留食物的正確程序一事，香港快運首席營運官 Sinead Conroy 表明對此事高度重視，涉事員工已被相關機場地勤服務商即時解僱，並對其所有員工重申正確處理程序。