天文台稱近年香港熱夜越來越多　長者安居協會籲長者留意身體狀況

本港天氣持續酷熱，天文台署理助理台長鄭元中說，自本月20日至今日，連續九天發出酷熱天氣警告，主要是期間本港受到熱副熱帶高壓脊影響，陽光多比較熱，6至8月是夏季，每年都是差不多同一時間出現較熱天氣，今年並非特別不同。

鄭元中在香港電台節目《千禧年代》表示，隨著近年全球暖化香港熱夜越來越多，去年有50多天是歷來第二高，他指出，副熱帶高壓脊出現的情況較波動，有時強些有時弱些，而近日受副熱帶高壓脊影響，天氣較穩定較少下雨，除了日間有陽光照曬，晚間也較熱。

長者注意保持空氣流通

長者安居協會行政總裁王虹虹在同一節目表示，自本月13日發出今年首個酷熱天氣警告，一線通平安鐘接獲的求助及送院個案呈上升趨勢，平均每日超過1800宗，按鐘求助增加兩成，送院個案更上升三成。

王虹虹說，求助的長者通常是感到不適、頭痛或脫水等，亦多了一些長者表示睡得不好，情緒不好，開冷氣開風扇擔心增加電費支出，她提醒長者注意保持空氣流通，若果受不了長時間冷氣，可以先開一段時間之後關掉才入眠，亦有些有空調的公共設施，可以在日間去暫時避一避暑，避免長時間在戶外，有長期病患，例如是高血壓心臟病等，切勿忽視徵狀。

原文刊登於 香港電台