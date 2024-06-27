天氣｜酷熱下寓所翳焗易中暑　中醫師籲開風扇長者晨運要注意

本港天氣持續酷熱，香港天文台今日下午更一度錄得34.4度高溫。註冊中醫師古鎧綸接受《am730》查詢指，不時有長者在家既不開冷氣亦不用風扇，炎熱天氣下或容易翳焗到中暑，「尤其要入廚房」，常見徵狀包括口渴、頭昏腦脹等，建議長者可以到街市買一些清熱的材料煲涼茶。對於有長者不適宜飲涼茶，他直言在現時太陽猛烈、氣溫持續逾30度的日子，「飲一杯半杯冇問題」，又建議長者們日間可以到公園、長者中心等乘涼，減低在家中暑機會。

古鎧綸續稱，長者一般見炎熱都會減少外出做運動，但早上晨運時也要注意天氣，形容一般日子只是會比較熱，但如果剛下完一場雨便會同時出現暑邪。他解釋，從中醫角度中暑病徵廣泛，例如頭昏腦脹、作嘔、肚痾等，不只是西醫的休克和昏厥等，重申暑熱會使人致病。

小朋友方面，古鎧綸指他們即使中暑邪也不易向家長表達，旁人可從其失眠、面紅耳赤等表現察覺，建議他們要多喝清熱飲品，如五花茶、竹蔗茅根等，強調他們要喝足夠的水分和定時小便，同時要盡量避開早上11時至下午3時到戶外暴曬，又說小朋友在熱天不應穿著過多衣服。

整體而言，古鎧綸建議市民可在家中放置溫度計，指室溫26至27度其實已經很熱，「頂唔順嗰時已經係27至28度，西斜會更差」，並指出無論如何都應要開風扇通風，「有條件就當然開冷氣。」