天水圍天瑞邨婦早前確診登革熱 衛生防護中心：未有發現懷疑個案

一名居住於天水圍天瑞(一)邨的54歲女子早前確診登革熱。衞生署衞生防護中心今日(25日)表示，正繼續跟進個案，截至今午6時，中心已聯絡該天水圍天瑞(一)邨超過1,700個住戶的逾4,400名住客，未有發現懷疑個案。中心再次呼籲市民，不論在本地或外遊，應時刻注意環境衞生，以及採取防蚊和個人保護措施；如出現病徵，應盡快求醫。

中心於上周二(18日)公布一宗登革熱確診個案，病人為一名有長期病患的54歲女子，她於6月6日起出現發燒和眼窩後疼痛，6月9日到私家診所求醫。病人於6月11日到天水圍醫院急症室，同日入院接受診治，並於6月14日獲安排轉往博愛醫院繼續接受治療，情況穩定。