孫東：香港網絡攻擊頻率高於周邊地區　「打鐵還需自身硬」會公布新措施

本港公私營機構的電腦系統屢受黑客攻擊。創新科技及工業局局長孫東表示特別在過去半年多，本港面臨較嚴峻的網絡攻擊，頻率與次數遠高於周邊地區。他指「打鐵還需自身硬」，很快會公布有關電子系統與資訊網絡保安的新措施，做好防範工作。
今屆政府班子將上任2周年，孫東接受電台專訪時提及香港面對的黑客攻擊較多，他估計與最近加快建設數字政府、智慧城市有關，強調香港整體網絡安全仍屬可控範圍。政府很快會公布新措施，包括加強恆常檢測與系統保護，及時發現並跟進問題，有如定期做身體檢查。
今年下半年會成立「數字政策辦公室」，孫東表示屆時會馬上展開網絡安全攻防演練，以便及早發現問題，堵塞漏洞。同時會加強相關人員培訓，做好宣傳講解，提升社會對網絡及資訊安全的保護意識。
政府早前成立專注研發生成式人工智能技術的InnoHK研發中心，孫東說新研發的大模型今年初已投入訓練，政府內部正應用有關的人工智能文書輔助應用程式，有如ChatGPT的輔助寫作功能。孫東表示如果成效滿意，會推展至在全政府應用，以提高工作效率。
北區沙嶺定義為國際數據園
另外，北區沙嶺已平整的2公頃土地已改為創科及相關用途，孫東表示北區沙嶺是未來北部都會區最先推出的「片區」，會定義為「國際數據園」，又形容是新田科技城的前哨站。孫東透露除了考慮公開招標，或會採取「片區」或有條件等方式招標，同時考慮有意進駐企業可提供多少就業機會等。