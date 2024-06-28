屯門山景邨涉迷暈妻女4人燒炭　43歲丈夫被控企圖謀殺明提堂 (更新)

【6月28日更新】屯門山景邨男子涉嫌迷暈妻女4人燒炭案件，警方今(28日)表示，暫控該名43歲男子4項企圖謀殺罪，案件將於明日(29日)上午在屯門裁判法院提堂。

警方在周三(26日)拘捕該名男子，涉嫌與同日在屯門發生的一宗企圖謀殺及企圖自殺案有關，案中一名44歲女子及3名分別13、15及16歲的女童清醒送院治理。

【6月26日更新】警方今日(26日)晚上10時招開記者會交代案情，接獲一名44歲女子報案，指其位於屯門山景邨的住所內有燒炭痕跡， 窗口被密封， 廚房內有一盤燒過木炭。隨後報案女子與另外三名女兒(13至16歲)被送往醫院，暫時情況穩。

屯門警區刑事部總督察沈灝旻指，經調查所得，和報案女子同往的男戶主因生意周轉出現問題，備受經濟壓力，打算燒炭與妻子及3女尋死。他事發後一直匿藏於西九龍區，並在今日傍晚被警方在旺角一賓館內發現，他涉企圖謀殺被捕。

被問到，男戶主昨日(25日)晚上9時，為妻子與3名女兒煮晚飯時，有無落藥。沈灝旻指，受害人曾表示飯後有感不適，但至於有冇落仍在調查中。沈灝旻又表示，警方高度關注事件和涉案家庭的情況，警方已主動聯絡社會福利署跟進該家庭。