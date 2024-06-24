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本地
2024-06-24 19:57:13

引入首輛電動旅遊巴投入跨境服務 明起免費試搭一個月

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引入首輛電動旅遊巴投入跨境服務 明起免費試搭一個月 (陳奕釗攝)

引入首輛電動旅遊巴投入跨境服務 明起免費試搭一個月 (陳奕釗攝)

本港將引入首架全電動旅遊巴。有本地電動車公司與內地公司合作，設計及製造全電動旅遊巴；電動旅遊巴於明日(25日)起投入服務，跨境行走來往上水至文錦渡口岸。營運商表示，電動旅遊巴燃料費節省約7成，而為回歸27周年，同日起推出一個月免費試搭。

香港國際能源電動車集團早前和安徽安凱汽車合作，設計及製造「安凱A9」49座純電動旅遊巴士。安凱A9有49個座位，續航力達430公里。電動車集團指，電動旅遊巴燃料費節省約7成，未來會引入65座電動旅遊巴，用作營運屋邨巴士、員工接送服務等，兩年計劃全線換成電能車。另外集團會在元朗大生圍興建充電維修場，佔地超過7萬平方呎，預計會設有65支充電樁，今年底投入服務。

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立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，本港引入全電動旅遊巴，證明香港有更多營運商願意引入電動車；他建議當局，須做好相關的充電配套，同時在改變土地用途申請、接駁電網等方面提供更多的便利，優化政策。

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回歸免費試乘優惠

安凱A9今起投入來往上水至文錦渡口岸的跨境旅遊巴服務，並因應回歸27周年推出免費試乘優惠，今日起至7月24日，每日將有6班免費班次3班上水發車，3班文錦渡發車；免費乘車證於上水/文錦渡售票處，以派籌形式於發車前1小時開始派發，派完即止。中國華通總裁劉西目料，活動有多達8,820人次可以受惠，並透露中國華通計劃於未來2年將旗下文錦渡專線的20部柴油巴士全部替換為電動巴士。

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