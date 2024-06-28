持續熱！當心中暑！極端酷熱新界料達35度

本港天氣持續酷熱，天文台昨午一度錄得攝氏34.4度高溫，預計日內氣溫繼續接近35度或以上的極端酷熱程度，又指連同今日、本月將錄得連續9日酷熱日數，追平2016年的紀錄。長者安居協會表示，上周平均每日接獲逾1,800宗長者求助，送院個案亦增加兩成，呼籲長者及其家人提高警惕。有註冊中醫師稱，不時有長者在家翳焗到中暑，建議要開風扇通風。

今個6月，本港已迎來炎夏！酷熱天氣警告自上周四起已連續發出8日。香港天文台表示，副熱帶高壓脊連日為廣東地區帶來普遍晴朗的天氣，昨日下午陽光充沛，天文台一度錄得最高氣溫34.4度，再創今年以來最高紀錄，上水更高達36.3度，而青衣、天水圍濕地公園、跑馬地和赤鱲角等地最高亦達34度。天文台署理助理台長鄭元中表示，上周五夏至當日和前日氣溫均錄得高達34度，已兩創今夏最熱紀錄，並預計副熱帶高壓脊下月初會再增強，本港之後將再次炎熱，今日新界區溫度更有機會高達35度或以上，達極端酷熱程度。