推暑假狂熱Party Time 海洋公園水上樂園大玩奧運熱

夏日炎炎，弄潮嬉水是其中一個消暑妙法。海洋公園下月6日起，將推出為期近兩個月的「AEON 信用卡冠名贊助：海洋公園水上樂園─暑假狂熱Party Time」，適逢巴黎奧運7月底舉行，活動加入奧運元素，料吸引不少人入場参與水上派對。海洋公園透露，今年首5個月境外遊客的入場人次按年增長約1.5倍，當中內地遊客更按年升約1.6倍，相信海洋公園和水上樂園今年夏天會人丁更旺。
海洋公園水上樂園的「暑假狂熱Party Time」於下月6日至9月1日舉行，提供逾50個水上遊戲。其中「Sun激鬥之運動」，讓大小朋友在「湧浪灣」及「天海灣」2個海浪池大玩水上排球、水上籃球及水上拔河；亦可在樂園不同角落參加「水彈sun激鬥」、「兜頭淋sun激鬥」等「Sun激鬥之小遊戲」。海洋公園公司主席龐建貽指，「天海灣」亦會上演「熱情狂舞」、「熱帶音浪樂隊」等，遊人坐在巨型水泡，欣賞充滿動感和歡笑的演出。暢玩同時，場內會播放奧運賽事，讓大家一同投入奧運狂熱，緊貼精彩戰況，更可即場為中國香港代表團打氣。
龐建貽表示，水上樂園自開幕以來，不斷加入健身等刺激好玩的新元素；適逢今年巴黎奧運，且中國香港隊運動員表現出色，故活動融合奧運元素，推出一系列集水上運動與娛樂於一身的水戰遊戲、吸睛表演、動感音樂、打卡熱點及衝浪示範，盼市民及來自世界各地的旅客能享受新設施、得到嶄新的體驗，並與朋友前來遊玩、消費，帶動園區的人均消費上升。
龐建貽又指，今年首5個月，入境旅客的入園人次按年增長約1.5倍，內地旅客更增加約1.6倍，人流增加成強心針；並形容海洋公園在今年首5個月的表現「係做得好嘅」，更刷新水上樂園開幕以來入場人次單日紀錄。他續指，政府措施對本地旅遊業的復甦有莫大幫助，海洋公園亦有所得益；配合新開放8個內地個人遊城市等措施，冀透過是次水上派對、踏入夏日後推出的各種優惠及新設施等，能刺激新增個人遊城市的遠程旅客到訪園區，相信海洋公園和水上樂園今年夏季「都會做得好」。
水上樂園即日起至9月15日推出盛夏入場門票，平日票價成人340元、學生288元、11歲或以下小童238元，周末票價成人420元、小童294元；期間5歲以下小童更可享免費入場優惠。