政府擬立法保障關鍵基礎設施電腦系統　涵八大界別一般市民不受影響

維持香港社會正常運作和市民正常生活的必須關鍵基礎設施，現時未獲具針對性的安全法例規管，政府提出《保障關鍵基礎設施(電腦系統)條例草案》，並採取「機構為本」原則，即要求負責營運每個關鍵基礎設施的機構，履行保障其電腦系統安全的責任。當局指，絕大部分規管對象都會是有規模的大機構，中小企及一般市民均不受影響。

保安局向立法會提交文件指，草案參考其他司法管轄區的立法方向，如內地、澳門、新加坡和英國等，從而制定一套適合香港的監管模式，法例亦只會要求「關鍵基礎設施營運者」承擔起保護其「關鍵電腦系統」的責任，絕不涉及系統內的個人資料和業務內容。

草案建議條例涵蓋8個提供必要服務界別的基礎設施，包括能源、資訊科技、銀行和金融服務、陸上交通、航空交通、海運、醫療保健和通訊和廣播，以及大型體育及表演場地、科研園區等其他維持重要社會和經濟活動的基礎設施。不過，當局為免有關設施成為網絡攻擊目標，建議條例毋須公開「關鍵基礎設施營運者」的名單。

機構須為服務提供者違法負責

當局指，立法原意雖然並非旨在懲罰營運者，惟必須訂定相關罪行和適當罰則，確保條例能有效實施及執行，又指即使因第三方服務提供者的不足而導致違法，有關機構仍要為違規行為負責。刑罰將會以機構為單位，並只會以罰款方式處理，違者建議罰款50萬元至500萬元不等。