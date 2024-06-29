李家超坐小輪拍片談上任兩年感受　稱政府會做好導演及搭台角色

行政長官李家超下周一（7月1日）即將在「七一回歸」上任兩周年，6月29日他的社交平台官方帳號發放他回顧兩周年工作的短片。他又稱政府會做好導演及搭台角色。

在短片中，李家超與特首辦特別助理黃芷淵一起乘搭天星小輪，在船上看維港，他先形容「景色真係好靚，睇極都唔厭」；又以海上天氣作比喻，在維港海上談及上任兩年感受，他說面對問題，以及為市民解決問題，就像「當我們幫市民解決問題之後，太陽又出來了，海面又回復平靜了，就好像維港這樣，現在多美」。

黃芷淵在影片中表示，本屆政府完成了很多過去幾屆政府都未能完成的任務，李家超回應，最大感受是「責任重大，但是使命光榮，要無私地全力做好這個使命」。片中又提及完成包括疫後全面通關、完成《基本法》23條立法、設立18區關愛隊等任務。

李家超上任兩年 全方位「說好香港故事」

李家超又指，這兩年他和多位司局長積極出訪，全方位「說好香港故事」，他形容，政府團隊如一艘船，大家要團結、理念一致、方向要正確，而且不斷增加它的前進動力，才可提速提效，不斷向前推進，「我回顧兩年，其實我們做事就是要創新求變，不斷想新方法，去解決問題」。