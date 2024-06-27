東南亞初創獲城大投資   冀進軍香港內地市場 

香港城市大學主辦「HK Tech 300東南亞創新創業千萬大賽」（城市大學提供）

本港銳意發展創科，香港城市大學主辦「HK Tech 300東南亞創新創業千萬大賽」，在逾百支來自東南亞和香港等的初創企業中，選出10間優秀初企，各獲頒贈最高100萬元的天使基金投資。來自新加坡的得獎者億杉醫療（E3A Healthcare)，主力為初生嬰兒和婦女研發創新醫療器械，負責人表明有意利用資金在香港大展拳腳。 「HK Tech 300東南亞創新創業千萬大賽」頒獎禮今日（27日）舉行，10間獲獎的初創企業分別來自印尼、馬來西亞、新加坡、泰國、越南和本港，涉及數碼醫療、能源可持續性、綠色材料、數碼資產及房地產等廣泛的行業領域。

十優得獎者包括來自新加坡的億杉醫療，公司主力研發針對婦女和嬰兒非侵入診斷技術研究，該公司早前已經完成三輪融資，總額超過5000萬元人民幣，並獲得了8項醫療器械註冊證。公司首席財務官陳弘遠形容，參加比賽是拓展香港市場的一個契機，亦令公司了解香港創新生態，相信香港作為一個國際創科中心，可協助公司在香港乃至更廣泛的市場進一步發展。

港醫療科技公司開拓馬來西亞商機 香港得獎代表雲合科技（Syngular Technology）的團隊利用混合實境（MR）技術開發手術輔助軟體，醫生只要戴上MR眼鏡，便可將標記了手術位置的3D影像重疊在病人身上，如同「透視眼」從而內視病人的身體狀況。雲合科技聯合創辦人及行政總裁施君易表示，希望借比賽進軍國際舞臺，進一步發揮香港作為國際創科中心的影響力，團隊亦積極在南韓、馬來西亞和印尼等地尋找新的商機。