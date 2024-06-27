林定國：大部分反修例未被起訴者已毋須保釋　但不代表案件了結

反修例事件發生逾5年，逾10,000人被捕，近30%人已完成或進入司法程序。律政司司長林定國指至於未被起訴的被捕者，大部分人已毋須保釋，但不代表案件已經了結。
林定國接受電視台專訪時指，反修例未被起訴的被捕者沒有「續保」的問題，形容那群人現時大部分是一般市民，沒有受任何約制。外號「第二代美國隊長」的馬俊文，因煽動他人分裂國家罪成判監，原本因行為良好可提早獲釋，但在基本法23條立法後需繼續服刑。林定國指其實罪成者應服畢全部刑期，「早些放他是一個優惠」，會考慮相關罪行「在今時今日是否仍然有風險存在」，強調提早獲釋是酌情考慮。
林定國指不是「發晦氣」
終審法院非常任法官岑耀信早前辭任，並撰文批評香港法治，林定國批評某些媒體以偏概全，利用某名法官離任時的言論演變成已反映事實，惡意抹黑香港。林定國指無了海外法官也不是「死人冧樓」的事，他指不是「發晦氣」，舉例海外非常任法官去年只處理20多宗終審法院案件，但其他級別法院的本地法官及裁判官處理了逾52萬宗案件，強調法制運作及法治水平是靠本地法官，
海外非常任法官數目出現2000年後的新低，林定國提到不影響維持制度，指沒有人提出要改變基本法，也沒有人說要改變任何一條條款。所以順理成章，海外非常任法官制度會隨著基本法的條款延續，在回歸50年後都不會改變。