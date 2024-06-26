梁美芬關注海外居民「回流醫病」　政府指取消看病資格屬嚴重問題

本港醫療人手不足，經民聯立法會議員梁美芬表示香港公共醫療馳名全球，吸引了很多長年定居海外的香港居民「回流醫病」，建議政府統計有多少回流病人，更好地配對醫療人手。政府則指沒有相關數字，持有香港身份證則屬於合資格人士，取消他們在港看病的資格屬於嚴重問題。

醫務衞生局局長盧寵茂在立法會大會，回應關於公營醫療服務人手的口頭質詢。他指持有香港身份證則屬於在港看病的合資格人士，所以沒有分類病人是否長居海外。他指這有關政府的大政策，很多福利都牽涉此居民資格定義，如果取消他們在港看病的資格是嚴重的問題。盧表示會留意移居海外或內地的模式變化，參考其他公共福務及社會福利政策。