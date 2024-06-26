機場推新安檢系統行李掃描快5秒 旅客毋須取出手提電腦液體

香港國際機場下月2日起採用全新智能安檢系統。新設的電腦斷層X光機能夠偵測三維影像，旅客日後毋須從行李取出手提電腦和液體等物件，而旅客若被探測出身上有金屬，會改用可清晰顯示藏有物品位置的全新人體全身掃描器，取代原有人手手持探測器檢查和尋找物件位置。機管局希望新安排提升旅客體驗之餘，亦可減少人與人接觸，預計日後掃描行李時間可以快5秒、98%旅客仍可在4.5分鐘內完成安檢。

下月2日起分階段推出

旅客在進入機場禁區時需要接受安全檢查，機管局下月2日起會分階段推出全新智能安檢系統，首輪會先在兩個離境大堂各增設兩條新通道。新設備包括用輻射偵測出三維影像的電腦斷層X光機，每件掃描行李可分割成數百張影像，讓判圖員更清晰和360度檢查行李，減少打開行李檢查的次數。新做法下，手提電腦不會再遮擋檢查行李其他物件、可清晰顯示液體是否超過100毫升，旅客毋須再從行李取出它們。