歐國盃奧運接踵來 海關打擊侵權 檢5200萬運動貨品 拘9人

6、7月多項體壇盛事包括歐國盃及巴黎奧運先後舉行，有不法分子趁機出售與賽事相關的冒牌周邊產品「掠水」。海關本月一連3星期展開特別行動，打擊冒牌及侵權行為。行動共偵破33宗懷疑侵權案件，9人被捕，檢獲合共6.8萬件侵權物品，市值估計超過5,200萬元，為今年反侵權行動中數量和價值最高的一次。

海關本月3日至23日一連3星期，打擊本地零售市場、網上平台、跨境口岸及轉運物流中心的各式侵權活動。海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組指揮官蘇劍輝表示，在跨境轉運方面，海關鎖定位於屯門、元朗及流浮山等地超過60間高危的物流轉運中心，作突擊搜查；又在屯門內河船碼頭，抽查一個從南沙抵港的貨櫃。合共偵破27宗跨境轉運案件，檢獲約6.7萬件懷疑冒牌貨品，市值超過5,100萬元，拘捕一名負責安排貨物轉運的女子。