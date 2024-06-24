油麻地打擊街頭賣淫拘114人 中介安排劏房交易衞生差劣

警方西九龍總區聯同入境處，於5月27至31日及6月11至22日採取執法行動，打擊油麻地區的街頭賣淫，共拘捕110女4男(警方FB直播)

為配合粵港澳三地「雷霆2024」聯合打擊有組織犯罪活動，警方西九龍總區聯同入境處，於5月27至31日及6月11至22日採取執法行動，打擊油麻地區的街頭賣淫，共拘捕110女4男，年齡由19至71歲，4名男子及6名女子為本地人士、90內地女子、13名泰籍女子，及1名台灣人士，分別涉嫌管理賣淫場所、協助管理賣淫場所、倚靠他人賣淫為生、為不道德目的而唆使他人，其中104人違反逗留條件，大部分人交由入境處跟進，部分人已被落案起訴相關罪名。

搗運作一個月賣淫集團 性工作者收350至500元

行動中搗破一個已運作約一個月的賣淫集團，調查發現，其中8名本地人士為賣淫中介，他們安排性工作者在衞生條件差劣的劏房賣淫，提供避孕套、潤滑劑、漱口水、一次性毛巾等，同時提供「拉客」和「睇水」服務。至於其他性工作者需支付約500港元的劏房租金及服務費給中介，而她們收取的肉金350至500港元不等。

警方強調任何人在公眾地方或在公眾可見的情況下，不論以明示或暗示方式誘使他人進行性交易，包括性工作者「拉客」和嫖客「問價」的行為，均已觸犯香港法例第200章《刑事罪行條例》第147條「為不道德目的而唆使他人」罪，一經定罪，最高可被判處監禁6個月。