涵8大界別僅罰款處理 一般人不受影響 政府擬立法保障關鍵基礎設施電腦系統

關鍵基礎設施的網絡安全與市民息息相關。政府提出《保障關鍵基礎設施(電腦系統)條例草案》，並採取「機構為本」原則，即要求負責營運每個關鍵基礎設施的機構，履行保障其電腦系統安全的責任，但強調絕不涉及系統內的個人資料和業務內容。當局指，絕大部分規管對象是有規模的大機構，中小企及一般市民不受影響。
保安局向立法會提交文件，當中草案建議條例涵蓋8個提供必要服務界別的基礎設施，包括能源、資訊科技、銀行和金融服務、陸空交通、海運、醫療保健和通訊和廣播，以及大型體育及表演場地、科研園區等基礎設施；為免有關設施成為網絡攻擊目標，當局建議條例毋須公開「關鍵基礎設施營運者」的名單。
當局指，立法原意並非旨在懲罰營運者，惟須訂定相關罪行和罰則，確保條例能有效執行，又指即使因第三方服務提供者的不足而導致違法，有關機構仍要為違規行為負責。刑罰將以機構為單位，僅以罰款處理，建議罰50萬至500萬元不等。
政府倡成立一個隸屬保安局的專責辦公室，執行擬議條例下的工作，包括監察針對關鍵基礎設施的電腦系統保安威脅、向「關鍵基礎設施營運者」發出書面指示，以堵塞或出現的保安漏洞，並建議受規管的個別行業可指明相關行業監管機構為「指定監管機構」。
保安局下月諮詢立法會保安事務委員會後，再公眾諮詢一個月，計劃年底把條例草案交付立法會審議，目標是條例通過後一年內成立專責辦公室，讓條例可於其後半年內正式生效。