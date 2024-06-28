深中通道6.30正式通車 直通巴業界：有助提升公司利潤

連接深圳與中山的「深中通道」本周初通過交工驗收，將在周日(30日)正式通車。屆時來往深圳至中山的車程將從2小時縮短到半小時，往返香港及中山的路程及時間亦因而受惠，港人北上再增選擇。消息指，通車儀式敲定周日上午舉行，料有國家領導人出席，下午約2至3時正式通車。

深中通道歷經7年建設，全長約24公里，雙向共有8條行車線，集「橋—島—隧—水下互通」於一體，是國家高速公路網G2518跨珠江口的關鍵控制性工程。通道距虎門大橋約30公里，南距港珠澳大橋約31公里，起自深圳機場交匯處，向西跨越伶仃洋海域，通過萬頃沙互通與南中高速連接，在中山市馬鞍島登陸，與中開高速對接。不少直通巴公司已準備好配合通車重整行程路線。深港榮利直通巴聯席總經理張劍平表示，現時有20班往來中山的直通巴班次已滿，正計劃加開約五成班次，並相信可加密班次，有助提升公司利潤。他又預計，通車首日會有很多內地私家車體驗新路段，但司機未熟悉道路環境，或有機會塞車；而深中通道通車約一星期後，或會再加開一條巴士路線，加快從市區接載客人至深中通道。