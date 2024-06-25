特區政府強烈反對美國在販運人口報告　指毫無根據久缺事實支持

美國國務院發表《2024年美國販運人口報告》(2024 Trafficking in Persons Report)，將香港由第二級下調至第二級監察名單，指特區政府未完全達到消除人口販運的最低標準，但正在為此付出巨大努力。特區政府凌晨發聲明，強烈不滿及反對相關報告中關於香港的不實評論，結論毫無根據。

政府發言人指出，販運人口從來不是本港普遍存在的問題，亦沒有任何跡象顯示犯罪集團以香港作為販運人口的目的地或中轉站。發言人表示，特區政府繼續對所有較可能涉及販運人口風險的人士，包括非法入境者、性工作者、非法勞工、外傭、輸入勞工和其他懷疑受害人，進行初步識別審核；去年進行約1.1萬次審核，較2022年增加45%，當中只有3名受害者被識別，由此可見販運人口在香港並非普遍的問題，批評美方報告單單因為被識別人數少而質疑港府打擊販運人口的決心和識別審核質素，是毫無根據和不公平。