理大研智能太陽能冷藏車 有助減碳 推綠色運輸

傳統冷藏車的冷藏系統以內燃機引擎提供動力，但因須維持系統運作，車輛停下時引擎不會關上，每輛車每小時可產生高達8.1公斤二氧化碳。理工大學研發出新型智能太陽能冷藏車，以太陽能發電取代引擎提供的動力，配備車聯電能儲存和交換裝置，可提供低至攝氏零下45度的冷藏溫度。項目已進入商用化階段，預計車輛售價約逾70萬元。
理大電機及電子工程學系教授鄭家偉所帶領團隊，獲政府創新科技署創新及科技基金資助，作「智能冷藏車發展計劃——電力、太陽能和智能物流和存儲方法」的研究，經過一年研發出一輛新型智能太陽能冷藏車。
該車頂上配備可擴展的太陽能板，行駛時由4塊太陽能板吸收陽光，停車時可擴展至8塊，由太陽能板輸入的電能會儲在車上的裝置，為車上冷藏系統提供附加動力來源。車上亦配備鋰離子電池，可連接一般電動車充電設施充電。
鄭家偉介紹時更稱，車上冷藏系統可提供低至攝氏零下45度的冷藏溫度，當電力發動關閉後，儲電裝置仍如常運作，令車變成流動冷藏庫，解決本港冷藏庫供不應求問題。太陽能儲能裝置及電池儲滿能量後，可為車輛提供動力達4小時，並可按需要擴充電池數量和容量，提升續航能力。冷藏車可連接其他同款車輛，作充電和能量交換。
傳統冷藏車的冷藏系統，司機落貨或食飯，因維持系統運作停車仍不能關掉引擎；以每輛車每小時消耗1至3公升柴油計，每車每小時會產生2.7至8.1公斤二氧化碳，每年排放量達16噸，須種760棵樹木才能抵銷相關碳排放。他指，太陽能冷藏車無需靠車上內燃機的引擎提供動力，能有效減少碳排放。
理大智能太陽能冷藏車項目已進入商用化階段，現與環保科技公司合作生產，新盈環保科技有限公司CEO麥穗雄表示，預計車輛售價約逾70萬元，只略高於傳統冷藏車逾50萬元售價。