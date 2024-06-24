男子龍蝦灣行山失蹤一日昏迷獲救　延至晚上不治(更新)

【18:25更新】事主延至晚上7時25分宣告不治。
【18:25更新】警方表示，昨晚7時40分接獲56歲姓曾的事主家人報案，指事主在龍蝦灣郊遊徑行山期間失去聯絡。人員接報到場，今日(24日)上午約10時半在上址附近一山徑發現事主，他手及腳受傷。昏迷由直升機送往東區尤德夫人那打素醫院治理。
【16:23更新】本港天氣持續酷熱，將軍澳一名56歲姓曾男子昨日(23日)前往西貢龍蝦灣行山，懷疑中暑被困山頭失蹤一日後，救援人員今早約10時50分，在大坑墩攀石崖一帶尋回該行山失蹤男子，他被發現時有呼吸脈搏，由直升機送往東區醫院救治。至下午1時許，一名男子在清水灣大坑墩出現熱衰竭。消息指，涉事男子是參與搜救的民安隊隊員，他神智清醒，由政府飛行服務隊直升機吊起，送往灣仔直升機坪，再轉送律敦治醫院治理。
據指失蹤男子曾稱昨午約2時至3時回家
【09:05更新】西貢龍蝦灣一名男子行山失蹤，救援隊通宵搜救。昨晚7時40分，警方接獲一名女子報案，指其56歲丈夫早上7時許離開將軍澳廣明苑寓所到西貢行山，並曾透過通訊軟件，向家人傳送龍蝦灣郊遊徑等相片及分享其位置，惟至下午後便音信全無。其妻子在晚上7時許仍未能與丈夫取得聯絡，擔心之下報案求助。
大批警員、消防員及救護員到場，在清水灣郊野公園入口設立指揮中心，以協調搜救行動；政府飛行服務隊亦派出直升機協助，在龍蝦灣一帶山頭高空搜索，惟直至今日清晨5時仍未有發現。
失蹤男子的家人同時在網上發帖尋人，據指，事主昨早上午7時45分左右離開將軍澳廣明苑住所；早上11時曾聯絡家人，並傳送遠足相片分享其位置，並指下午約2時至3時回家。從網上圖片可見，事主出門時身穿螢光黃色短袖上衣、黑色短褲、黑色運動鞋及背囊。