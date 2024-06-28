看好未來財管業務增長　陳茂波：香港超越瑞士必然發生

政府撤銷樓市辣招已有4個月，惟最新數據顯示本港5月份樓價再度回落。財政司司長陳茂波接受電台及報章訪問時指，樓價有輕微上落是在所難免，最重要是樓市保持較健康的發展。他又相信本港IPO市場會好轉，對香港未來資產管理、財富管理業務增長相當有信心，認為香港超越瑞士必然發生。

報告料港2027年超越瑞士 據《2023年波士頓諮詢集團全球財富報告》，瑞士是2022年全球最大財富管理中心，管理2.4萬億美元資產，香港以2.2萬億美元排第二，報告預料本港到2027年將超越瑞士，以3.1萬億美元資產成為全球最大財富管理中心。

陳茂波接受報章訪問時指，對香港未來資產管理、財富管理業務增長有信心，相信香港的財富管理規模超過瑞士是必然發生的事。他指內地作為全球第二大經濟體，經濟增長穩定，加上大灣區有逾8,000萬人口，都是全國之中相對富裕的地方﹐而大灣區不少市民都有意將資產投放在境外，有助香港發展財富及資產管理業務。 他又表示，留意到東南亞資金亦喜歡來港設立家族辦公室，並以香港作為一個平台去開拓內地業務，認為行為對中東亦具有同樣吸引力。

樓價輕微上落難免 相信IPO市場會好轉 另外，陳茂波指目前樓價平穩，政府會密切留意樓宇供求，重申樓價受息口及供求關係等多重因素影響，有時有輕微上落在所難免，政府最重要保持樓市健康發展，不是大幅上落，當局會持續增加土地供應，但土地可以儲備，毋須立即推出市場。 對於4月份本地零售銷貨值按年跌14.7%，創近4年最大跌幅，對於政府早前對全年經濟增長2.5至3.5%的預測，陳茂波指無意修訂，因為預計全年盛事會帶來70億消費，下半年經濟會較上半年有力。至於政府撥出620億元成立香港投資管理公司，他表示該港投公司旨在推動產業發展，毋須與新加坡淡馬錫比較，認為是「橙與蘋果」，兩者完全不一樣。