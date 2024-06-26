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2024-06-26 13:54:57

禁煙｜盧寵茂：吸煙又老又殘又狂咳　煙商用加味煙遮掩「醜和毒」

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盧寵茂指煙草廣告是騙人，吸煙後會又老又殘狂咳。(資料圖片)

盧寵茂指過去煙草廣告是騙人，吸煙後會又老又殘狂咳。(資料圖片)

政府致力實踐無煙城市，明年會繼續推行10項控煙策略。醫衞局局長盧寵茂表示，過往煙草廣告、煙包作為宣傳，用好風光的英雄人物作代表，「係呃人、假」，他說吸煙後又老又殘又咳又瘦，又舉影星尤伯連納臨死前呼籲市民不要吸煙。

政府加強宣傳呼籲市民禁煙。(資料圖片) 政府加強宣傳呼籲市民禁煙。(資料圖片) 政府加強宣傳呼籲市民禁煙。(資料圖片)

「生埋癌症，瘦到咩咁」

盧寵茂接受《經濟日報》訪問時指，過往煙草廣告、煙包作為宣傳，用紅紅綠綠和好風光的英雄人物作代表，「係呃人、假」，明言「食煙食完之後又老、又殘、食完之後咳咳咳咳係到咳，生埋癌症，瘦到咩咁。」

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他又舉已故影星尤伯連納為例子，指「佢係肺癌死，臨死之前叫人千萬不要吸煙，吸煙好似我咁，佢當時好瘦好瘦。」他表示煙商現時轉為加味煙作宣傳手段，故將措施列為「禁宣傳」一部分。他指數據顯示年青人吸加味煙，煙商用加味煙遮掩「醜和毒」，認為是與廣告宣傳一樣，所以是當局檢控的目標。

明年吸煙率降至7.8%「唔易做」

盧寵茂強調加味煙的危害物質，與普通煙一樣，擔心會吸煙率上升，又說明年吸煙率降至7.8%，並不是現屆政府的目標及期望，而是世衛的指標及期望，承認目標進取，「唔容易做，但會全力去做」，若非10項綜合性措施，預估是難以做到。

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對於伊利沙伯醫院病人鼻胃管誤入氣管的事件，盧寵茂指會作出檢視，亦希望檢視醫管局內部的質量及體制，下一步會研究加強醫管局的獎罰機制，釐清各級人員事故責任，包括部門主管、專科小組及醫院行政總監等，目的是那些層次的人要調查、處理，解釋以至顯示問責。

吸煙｜控煙短期措施。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，管供應降需求。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，禁宣傳減引誘。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，擴禁區免煙害。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，重教育助戒煙。（am730製圖，資料來源︰添馬台）
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