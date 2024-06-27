科大錄取62名校長推薦學生及年輕運動員 意港混血帆船運動員易希澧將入讀工程學(陳家莉攝)

香港科技大學今年透過「學生運動員學習支援及入學計劃」及「學校推薦直接錄取計劃」分別招收4名和58名學生。 學業無阻奧運夢 帆船職業運動員易希澧透過「學生運動員學習支援及入學計劃」，將於今年入讀科大工程學課程，並期望主修計算機科學，及廷伸主修人工智能；同時亦會備戰2028年洛彬磯奧運，期望爭取出賽資格。香港、意大利混血的易希澧於7歲開始接觸帆船，並於15歲加入港隊，更於2022年拿下世界青少年帆船29er錦標賽世界女子組第5名，刷新香港紀錄。易希澧稱在申請大學期間，感受到科大對運動員學生的支援及資源，令她可以追夢的同時兼顧學業。

科大設獎學金吸引學生 科大本科招生及入學事務處處長劉夢琳指，科大為透過「學生運動員學習支援及入學計劃」入學的學生提供每年最高102,100元的獎學金，另外設有生活津貼。被問及大學學費即將加價，獎學金會否因而調整。她回應指獎學金與學費掛鉤，會有相應調整。另外，頂尖運動員可彈性安排學習課程，如調整學分、考試時間、上課時間以及延長修讀年期，運動員最長可於8年內修畢課程。但劉夢琳亦補充，透過運動員計劃入讀科大的學生需獲得體育學院推薦。