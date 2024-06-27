網上熱話｜深水埗果檔3女衝突　「火雞姐」擸榴槤刀迎戰掃把婦 (有片)

近來「天口㷫」，可能不少人都「心火盛」，容易被觸怒。多個社交平台近日流傳一段影片，顯示在深水埗桂林街一生果檔外，一名婦人與兩名果檔女職員疑因買賣問題發生爭執，最終演變成肢體衝突。期間一名婦人拿起掃把作武器，另一名果檔女職員亦不甘示弱，竟然跑去檔口拿出榴槤刀上前相向，現場氣氛一度緊張。
婦人：抵冇人幫襯你 火雞姐：我使乜你幫襯呀
該段影片長約1分鐘，可見兩名生果檔女店員與一名綁馬尾的婦人發爭執，互相指罵。其中一名果檔女店員粗言辱罵婦人「阻X住晒」，婦人聞言後反駁對方「去死呀去」，令到本已經轉身離開的女店員情緒激動，上前推撞婦人，婦人此時亦「還拖」推撞女店員，另一啡衫的女店員見狀隨即加入戰團。3人在行人路上互相推撞，途人紛紛閃避。
在兩名女店員夾擊下，婦人在排檔旁拿起掃把揮舞，並打向其中一名女店員的腳部，女店員怒不可遏，邊跑邊爆粗說「X你老母個臭X」，然後在生果檔前擸起一把榴槤刀衝向婦人，並舉刀作勢要砍向對方，另一啡衫的女店員趁機搶走婦人手上掃把，並質問「做乜郁手打人呀？」。持榴槤刀女店員隨後返回店舖，雙方繼續互相指罵，婦人怒斥：「咁X嘅態度，抵冇人幫襯你呀」，女店員則反駁「我使乜你幫襯呀」。其後婦人返回排檔後檢回她的手推車，影片告一段落，但沒有提及發生日期及時間。
網民：攞刀不如飛榴槤
不少網民看過影片後留言，「拎榴槤冇罪，拎刀就出事」、「揸刀便輸」、「賣榴連唔立個榴連做武器，一啲都唔尊重個榴連」、「攞榴槤刀不如飛個榴槤過去」、「其實佢哋都好心平氣和咁樣嗌交」，亦有網民笑稱拍片人士盡責：「個戰地記者都好盡責， 見到阿姐拎埋榴槤刀都敢行到咁前為大家報道第一手資料。」