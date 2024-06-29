網上熱話｜港男北上種牙險被螺絲釘哽死　發文轟「搞到一肚氣」

近期香港人愛北上消費，除到內地飲飲食食外，更有人為慳錢而北上護理牙齒。有港人在社交平台發文指，北上在內地牙科種牙，險被螺絲釘哽死。
該網民在Facebook群組發文寫道，指自己早前北上找牙醫種牙，「進行到最後一part(部分)，上左螺絲等新牙做好就裝(牙)，點知早兩晚睇波訓(瞓)著咗， 突然之間feel到喉嚨有粒硬物kick住咗， 差啲畀佢搞到窒息， 𦧲出嚟一睇，原來係種牙嗰粒螺絲。」
牙醫診所Hea答男子
其後該男子在第二天立即致電該診所的牙醫，詢問為何螺絲會攆掉下來，後來診所回答，「竟然同我講呢個螺絲係臨時嘅，甩出嚟唔出奇，仲叫我自己擰返上去。唔好玩啦點擰！大佬啊，你粒嘢係鐵嚟㗎，吞咗落去Kick住咗真係有機會窒息死人架。」
男子於是請假並再次北上到診所修理，卻搞出「一肚氣」，「居然要我等45分鐘先同我整！你明知係你哋嘅問題，仲要我等咁X耐，呢間嘢真係比佢搞到一肚氣，奉勸大家真係要去深圳種牙‼，真係要佢擰實啲粒螺絲呀！」
網民：番深圳就預左啦！
有部分網民看後，指內地的牙科不如香港，認為「便宜沒好處」，「你番深圳就預左啦，天才」、「差啲成為史上第一個因為誤吞螺絲釘而死嘅成年人」、「智商稅」、「我真係唔敢，大陸嘅醫療服務如果係咁好，啲上咗去退休嘅老人就唔會望返香港覆診啦」、「一分錢一分貨」；亦有同樣狂內地種牙的人表示擔心，「請問你幾錢一只，什麼料？因我亦種牙中，睇到你咁有啲擔心」、「麥芽口腔全靠賣廣告」、「呢間上網好多負評，所以幫屋企人找左另一間」、「我都試過差點吞落肚！但最后一步用膠痴實」。