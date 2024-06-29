網上熱話｜Namco掟彩虹好過冒險樂園？　網民大讚「堅過英超VAR」(有片)

掟彩虹是連鎖室內遊樂場常設遊戲之一，但近年網上不時有玩家貼出於美國冒險樂園現場備受爭議的「賽果」，部分更尋求執法部門協助。近日有網民就表示，在大圍圍方的Namco掟彩虹時，員判斷「賽果」非常專業，更大讚「堅過英超VAR」。

即場開啟電視「對獎」

近日有網民在Facebook上載一段影片指，在室內遊樂場Namco的大圍圍方分店掟彩虹時，有其他玩家一度掟中藍色內圈。該網民指，員工立刻暫停遊戲，並即場開啟電視「對獎」。

從影片可見，職員開啟電視後，即以透明膠盒蓋著中獎位置，令拍片網民大讚「非常認真」，雖然最後顯示未有中獎，不過亦令該男子非常佩服，更在Facebook上寫上「Namco 嘅封牌上訴，真係堅過英超 VAR！讚！」。