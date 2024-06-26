網約車滿足部分需求 李家超：研優化的士亦規管網約平台

的士服務質素多年來一直廣為乘客所詬病，提起種種不愉快經驗都怨聲載道。特首李家超接受《星島日報》專訪時表示，網約車確實滿足到部分市場需求，政府研究方向是如何在優化的士營運同時，亦妥善處理網約平台規管，強調管得好會相得益彰，會一併聽取意見。政府會取社會最大公約數、符合公眾利益方式去處理網約車的議題。

提出車隊制 冀業界做得更好

政府推出的士車隊制，盼透過提供優質服務改善的士服務質素，運輸署下月公布車隊牌照申請結果。李家超表示，社會有共識希望的士服務質素做得更好，惟同樣網約車滿足到某部分個人點對點交通的需求，故如何在改善的士服務質素同時也規管網約平台，是政府現時研究政策方向。「這個網約平台首先會容許的士一併接受網約，所以如果規管，的士可繼續營運，同時優質化的士服務；同樣在網約方面規管，導致在的士以外，也可有一個既符合需要，也有安全及其他充分考慮。」李家超強調，政府提出車隊制是希望的士業界做得更好、專業化管理，競爭下可提供最好的服務，「受時網約點對點平台如果管得好，也是相得益彰。」