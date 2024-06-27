蕭芳芳提交意見書　指由於「家醜不外揚」觀念倡改為全方位強制舉報虐兒

蕭芳芳今日在立法會召開記者會，並向法案委員會委員黎棟國遞交意見書。在記者會上，護苗基金以卡通角色演繹事件，講述兒童被「狼」性侵犯後陷入驚恐、自責、絕望等。基金強調條例出台後，可協助兒童重整身心。蕭芳芳指兒童的健康成長是整個社會的力量，懇請政府積極完善及落實法案，讓下一代亦即香港未來的主人翁，能夠在安全和受尊重的環境中茁壯成長。

建議改為全方位強制舉報

護苗基金的建議包括需清楚列明所有對兒童施行的性暴力、性侵犯和性行為，都是強制舉報虐待兒童的元素。有關兒童受虐的調查文獻反映，家庭內兄弟姊妹的暴力或虐待行為出現最多，但往往最被家長及專業人士忽視，建議改為全方位強制舉報，讓專業人士及早介入虐兒個案。基金建議考慮司法與跨專業團隊合作，發揮法律作用，協助家長改正施虐行為，避免兒童再被虐待。

黎棟國回應指，要好好發揮立法的效果，全面加強對公眾的教育和對指明專業人士的培訓，提升他們對兒童虐待的認識和敏感度。同時，建立有效的舉報機制和保護措施，確保舉報不受阻擾，和及時對受虐的兒童提供適切援助也是必須。他感謝護苗基金提交意見書，對基金在保護兒童工作的堅持和貢獻，表示衷心的支持和讚賞。