調查：83%市民認為圖書館欠吸引力　狄志遠倡打造現代圖書館並考慮24小時開放

全港18區都設有公共圖書館，不過調查發現83%市民認為圖書館缺乏吸引力。新思維立法會議員狄志遠建議參考芬蘭等國際先進經驗，為香港打造符合市民需求的現代圖書館。
狄志遠辦事處在本月17日至24日以網上問卷訪問355名市民，結果顯示高達83%受訪者認為現時的圖書館缺乏吸引力，73%受訪者不滿圖書館環境與建築外觀，超過80%受訪者支持政府增加圖書館投資，將其打造成城市文化地標。
圖書館使用人次下降
狄志遠指出香港圖書館發展停滯不前，每年經費逾10億元，但使用效率顯著下降。數據顯示2019 年至2023年間，預算增加9.6%，但使用人次下降30%。2023 年人均使用成本約62元，較2019年的39元大幅上升。
芬蘭赫爾辛基圖書館廣受歡迎，狄志遠亦提到這個成功案例，指芬蘭圖書館選擇延伸現有功能以應對互聯網時代的衝擊，成功轉型為市民願意逗留的公共空間，在圖書館可以社交、休閒娛樂、開會，甚至學習音樂藝術。狄志遠提及香港生活環境狹窄，善用公共空間很重要，但現時圖書館不但無法發揮作用，更是落後，反映官員「腦袋放喺辦公室」。
考慮24小時開放重點圖書館
現時由非政府組織營辦「社區客廳」，狄志遠建議參考概念，將圖書館轉型為多功能社區中心。他提議政府也應延長圖書館開放時間，考慮24小時開放重點圖書館，其他則可考慮將開放時間延長至晚上10時。他提議修改圖書館禮儀規定，放寬部分限制，如允許在指定區域飲食，廢除嚴禁拍攝的過時規定，為市民提供更友善的環境。
新思維副主席黃俊瑯指圖書館過去幾十年都採用一樣的營運方式，「無論成效係點都係咁做，為做而做」。在硬件方面，他建議引入虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)等，軟件方面則可帶動社會氣氛。辦事處行政主任彭意婷強調政府缺乏的不是資源，而是缺乏貼近民心的洞察力和創新思維。她批評文化體育及旅遊局寧願投資一瞬即逝的煙花表演，也不投資更能直接惠及本地居民的設施，而且精心設計的圖書館同樣具有吸引遊客的潛力。她建議參考誠品等成功模式，結合咖啡廳、舒適的閱讀空間，打造適合約會和親子活動的場所。