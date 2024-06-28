調查：83%市民認為圖書館欠吸引力　狄志遠倡打造現代圖書館並考慮24小時開放

全港18區都設有公共圖書館，不過調查發現83%市民認為圖書館缺乏吸引力。新思維立法會議員狄志遠建議參考芬蘭等國際先進經驗，為香港打造符合市民需求的現代圖書館。

狄志遠辦事處在本月17日至24日以網上問卷訪問355名市民，結果顯示高達83%受訪者認為現時的圖書館缺乏吸引力，73%受訪者不滿圖書館環境與建築外觀，超過80%受訪者支持政府增加圖書館投資，將其打造成城市文化地標。

圖書館使用人次下降

狄志遠指出香港圖書館發展停滯不前，每年經費逾10億元，但使用效率顯著下降。數據顯示2019 年至2023年間，預算增加9.6%，但使用人次下降30%。2023 年人均使用成本約62元，較2019年的39元大幅上升。