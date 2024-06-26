警方暫接獲3宗深偽技術案件1宗破案　另有21條假冒官員或知名人士的深偽片段

深度偽造(Deepfake)詐騙案近年冒起，保安局局長鄧炳強回覆立法會書面質詢，指由去年就此類騙案作紀錄以來，截至今年5月31日，警方共接獲3宗與深偽技術相關的案件，第1宗已成功破案，其餘2宗仍在調查中。



另外，有關發現或接獲舉報網上深偽片段的數字，警方自去年11月1日起開始立項統計，至今年5月31日，警方於網上發現及接獲舉報共21條假冒政府官員或知名人士的深偽片段，其中2宗由主動偵查發現，19宗為市民舉報。應警方要求，相關網上或社交媒體平台已把該21條片段下架，防止市民受騙。到目前為止，警方未有接獲市民直接因為這些相關深偽片段而受騙的報告。