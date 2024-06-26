警方暫接獲3宗深偽技術案件1宗破案　另有21條假冒官員或知名人士的深偽片段

深度偽造(Deepfake)詐騙案近年冒起，保安局局長鄧炳強回覆立法會書面質詢，指由去年就此類騙案作紀錄以來，截至今年5月31日，警方共接獲3宗與深偽技術相關的案件，第1宗已成功破案，其餘2宗仍在調查中。
另外，有關發現或接獲舉報網上深偽片段的數字，警方自去年11月1日起開始立項統計，至今年5月31日，警方於網上發現及接獲舉報共21條假冒政府官員或知名人士的深偽片段，其中2宗由主動偵查發現，19宗為市民舉報。應警方要求，相關網上或社交媒體平台已把該21條片段下架，防止市民受騙。到目前為止，警方未有接獲市民直接因為這些相關深偽片段而受騙的報告。
另外，法律改革委員會的小組委員會早年就電腦網絡罪行展開研究，首階段就依賴電腦網絡的罪行，例如非法取覽程式或數據等完成了公眾諮詢工作。下一階段，小組委員會將研究借助電腦網絡的罪行，即通過使用電腦、電腦網絡或其他形式的資訊及通訊科技，使犯罪規模或範圍得以擴大的傳統罪行，例如設立仿冒詐騙網站等犯罪行為。政府會密切留意法改會的研究進展及最終建議，並適時檢討法例。
警方「貼士」避免墮入「深偽」陷阱
- 市民可要求對方於鏡頭前做特定動作，如將頭部向上下左右轉動，再留意螢光幕的影像是否有異
- 以對話內容試探對方真偽
- 當親友於視頻錄音中提出匯款等要求，要提高警惕，應打電話核實
- 避免接聽陌生視像來電。如有懷疑，應善用「防騙視伏器」及「防騙視伏App」，或致電「防騙易熱線18222」查詢