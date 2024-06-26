車Cam直擊｜觀塘的士撞斃七旬婦畫面曝光　婦無預警出現馬路被撞飛

上月觀塘發生一宗的士撞斃七旬婦的交通意外。事發時一輛的士正沿觀塘道西行，當駛至觀塘道支路與彩虹交匯處交界時，不幸撞倒一名73歲姓歐的女子，導致她重創死亡，事後65歲姓李的的士司機被警方以「危險駕駛導致他人死亡」的罪名拘捕。意外現場的車Cam畫面最近在社交平台曝光，可見肇事婦人突然無預警地出現在馬路上，最終釀成悲劇。
「哎呀，死啦」
這段車Cam影片長14秒，可以看到事發時涉案的的士正高速向觀塘道西行駛，準備加速上天橋。然而，前方突然出現正在過馬路的肇事婦人，的士司機反應不及，最終猛撼該名婦人。婦人頓時被撞飛，在空中打轉後重重摔落在地，情況甚為危急。
影片可見，當時婦人倒臥在地上一動不動，過程中的士司機嚇了一跳，忍不住叫出「哎呀，死啦」，車上的女乘客亦驚呼出聲，現場環境相當駭人。
網民：司機真係無辜
大批網民看過影片後留言，不少人都對涉事的士司機表示同情：「婆婆亂過馬路，被片主撞到正。我對片主嘅不幸深表同情」、「無揸開車嘅會覺得司機錯，揸開車嘅就知司機慘」、「呢個位咁企喺度，畀著邊個司機都避唔到」、「司機真係無辜」、「亂咁衝出馬路害己害人」，亦有網民質疑肇事婦人的精神情況，怎會晚上在案發位置過馬路。