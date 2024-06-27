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2024-06-27 10:48:30

鄧炳強：外國勢力藉代理人軟對抗 每天炒作社會議題煽市民恨政府

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鄧炳強(中新社資料圖片)

保安局局長鄧炳強表示，上任兩年最難忘是完成《基本法》第23條立法，有助本港維護國家安全建立一個更好的根基，他慶幸市民國家安全意識提高，指很多人開始理解「西方又恐嚇我哋香港市民！」。

市民國家安全意識提高

鄧炳強接受《星島日報》專訪時表示，23條立法工作涉事部門於諮詢期前已進行大量準備工夫，保安局、律政司及警隊人員每天都廢寢忘餐，不眠不休地希望盡快完成立法工作，強調諮詢文件解說清晰，「好多想惡意攻擊我哋嘅人都搵唔到位入！」

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鄧炳強強調現時國安工作仍不能掉以輕心，面對地緣政治風險日增，本港國安風險依然存在，他指控有外國勢力透過代理人以軟對抗方式，每天不斷炒作社會議題，希望香港市民不信任甚至憎恨政府，他慶幸香港市民國家安全意識提高，指很多市民開始理解「原來外國勢力又出來講謊話，西方又恐嚇我哋香港市民！」。

對正生會董事失去信心

另外，對於基督教正生會董事捲入懷疑捐款詐騙案，4人被捕，另有3人離港被通緝。鄧表示，現任有數名董事向他宣稱很想解決事件，惟當局與他們接觸時，拒絕追討兩名被通緝者的資金，他對於這些董事是否有心去幫正生書院解決問題感存疑及失去信心，當局會把學生福祉放在第一位，並已為受影響學生按意願提出適當安排，未來將集中刑事調查工作。

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