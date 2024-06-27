鄧炳強：「天眼」旺角兩月助6案 擬未來年裝2000部

鄧炳強接受《星島日報》訪問時指，警方4月在旺角展開「罪案黑點安裝閉路電視計劃」，在旺角安裝15組閉路電視作技術測試，計劃已見成效，最少就6宗罪案提供重要線索。他表示現時本港的閉路電視比例對照全球各大都市並不高，舉例新加坡已安裝超過9萬部閉路電視，英國更有超過700萬部。當局會仔細評估現時的科技發展及工程進度，分階段實施有關計劃。

保安局局長鄧炳強表示，計劃本年度於全港安裝2,000部閉路電視，強調會以情報為本，優先考慮在高危或多罪案地區安裝，又計劃未來日子推進計劃，以每年安裝2,000部為目標。

港人外遊增 爆竊案上升

對於今年首5個月的總體罪案為36,940宗，較去年同期增加1,077宗，按年升3%。鄧炳強表示，主要升幅來自爆竊、盜竊及裸聊勒索案，當中爆竊案有604宗，較去年同期上升超過30%，升幅主要是住宅爆竊案，發生地點主要為三無大廈或村屋。他解釋，今年港人外遊數字較去年同期上升80%，故村屋或低設防的地方大多沒有人在家，成為爆竊案重要目標。至於勒索案主要涉及裸聊，學生仍是最大受害群組。

中英街年底推人面識別過關

另外，保安局因應沙頭角個人遊的需求，將於7月試行提升個人遊名額至每日2,300個。鄧炳強表示未來會因應情況或再增加名額，又指年底中英街將推出「人面識別」過關。他又透露2026年落成的新皇崗口岸，將實施「合作查驗、一次放行」過關模式，屆時旅客只需排一次隊、查一次證件、核實一次身份，便可進出兩地。