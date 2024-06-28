鄭雁雄談香港六點「變與不變」，指變的是香港浴火重生。

立法會邀請中聯辦主任鄭雁雄出席午宴，鄭致辭時探討香港「變與不變」，變的是香港浴火重生，迎來前所未有的發展；在港區國安法及基本第23條下，國家安全得到保障。

鄭雁雄致辭時首先感議議員在23條立法的重要貢獻，是高度負責、高效審議，讚揚他們的精彩發言顯示愛國主義的交流，對此深感敬佩。他提到在7月1日香港回歸紀念日，適逢23條實施100日，很高興在此時機到立法會出席午宴。

六點「變與不變」

鄭雁雄探討香港在回歸後「變與不變」的問題，指不變的是中央堅守一國兩制，簽署中英聯合聲明後，港英政府肆意作改變，末代港督彭定康埋下政治地雷，而中方承諾始終不變；法治和營商環境無變，法官對港區國安法案件作公平且獨立的裁決；民主自由無變，可參與各項選舉，選舉結果認受性高；生活社交方式無變，「馬照跑、舞照跳」；國際化特色無變。

變化方面，鄭雁雄指香港在回歸後浴火重生，變成國家的掌上明珠，迎來前所未有的發展。適逢今日中央宣布提高內地居民赴港澳遊個人免稅額，鄭認為是突顯對特區經濟發展的支持。其他變化還包括香港同胞「當家作主」，體現優質民主；國安法及23條落實後，國家安全得到保障；不停完善特區治理；經濟持續發展；對外交流廣泛。