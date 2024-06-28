鄭雁雄談香港六點「變與不變」，指變的是香港浴火重生。

立法會邀請中聯辦主任鄭雁雄出席午宴，鄭致辭時探討香港「變與不變」，變的是香港浴火重生，迎來前所未有的發展；在港區國安法及基本第23條下，國家安全得到保障。
鄭雁雄致辭時首先感議議員在23條立法的重要貢獻，是高度負責、高效審議，讚揚他們的精彩發言顯示愛國主義的交流，對此深感敬佩。他提到在7月1日香港回歸紀念日，適逢23條實施100日，很高興在此時機到立法會出席午宴。
六點「變與不變」
鄭雁雄探討香港在回歸後「變與不變」的問題，指不變的是中央堅守一國兩制，簽署中英聯合聲明後，港英政府肆意作改變，末代港督彭定康埋下政治地雷，而中方承諾始終不變；法治和營商環境無變，法官對港區國安法案件作公平且獨立的裁決；民主自由無變，可參與各項選舉，選舉結果認受性高；生活社交方式無變，「馬照跑、舞照跳」；國際化特色無變。
變化方面，鄭雁雄指香港在回歸後浴火重生，變成國家的掌上明珠，迎來前所未有的發展。適逢今日中央宣布提高內地居民赴港澳遊個人免稅額，鄭認為是突顯對特區經濟發展的支持。其他變化還包括香港同胞「當家作主」，體現優質民主；國安法及23條落實後，國家安全得到保障；不停完善特區治理；經濟持續發展；對外交流廣泛。
指要像愛護眼睛般愛護香港法治
未來發展方面，鄭雁雄寄語香港守住不變根基，駕馭發展變局，善用獨特優勢，迎接香港新一輪大發展。香港必須堅定歷史自信，主動迎接「逢變則興」的光明未來；守住一國兩制，善於發揮「貫通兩制」之利，把「超級聯繫人」轉化為「超級發財點」；守住國際優勢，不僅不會被邊緣化、更不可能被內地化，反而會強化自身獨特地位和優勢；守住發展之本，香港已是已開發經濟體，必須在中國式現代化中當好「排頭兵」，在高質素發展上走在前，成為敢於爭取細分賽道上的「老大」；守住法治精神，當好依法治理的模範生，要像愛護眼睛一樣愛護香港的法治；守住最高原則，用法治利劍，當好國家安全守護人；守住文化特色，當好中華文化復興先行者。
鄭雁雄表示在世界風雨交加的時候，香港難得有這樣的好勢頭，應發展好目前的新氣象、好勢頭、正能量，是當下每一個持份者無可推卸的義務和責任。「上下同欲者勝、風雨同舟者贏」，各界同向而行是駕馭當今變局，開創香港新局的必然選擇。
立法會主席梁君彥指，在實施23條後，現時是合適的時機再邀請鄭雁雄就新局面交流。他認同近年有崇尚霸凌的國家「唱衰」香港，打壓國家發展，「窮則變，變則通，不怕變，敢於變」是香港基因。他指歡迎鄭雁雄每年到訪立法會，成為立法會與中聯辦的恆常交流活動，期望更緊密的交流合作，展現愛國者治港的新面貌。
本屆立法會上任2.5年，梁君彥指是適合時間作中期總結。他指擔任了20年議員，今屆是最務實有為、最有隊型、最有擔當。至今年7月，他預計會通過75項法案，比上一屆多35%；批出186個項目，涉款5,000億元，較上屆多11%。他表示今屆議會交出成績亦有賴行政長官李家超領導，行政立法機關良性互動，達到新高度，「同心肯幹事，攜手幹成事」。
議事堂以外，梁君彥指議員深入地區不同界別，今屆立法會進行了60項本地考察調研工作，實地體察民情，為民發聲，排解民生憂難。他稱讚今屆議會有大局觀，積極到海外及內地外訪，包括進行11次內地職務考察。