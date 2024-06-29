鄭雁雄︰香港回歸27年　高度自治、法治、民主自由等沒改變

中聯辦主任鄭雁雄表示，香港回歸27年來，哪些方面變了、哪些方面沒有變，外人可以裝糊塗，但作為香港居民是最清楚不過，大家都清晰看到一國兩制、高度自治、法治環境、營商環境、民主自由、生活方式、國際特色等，都沒有改變。

他說，在中央和內地各地的大力支持下、在特區政府和廣大市民的共同努力下，一國兩制在香港的實踐取得了舉世公認的成功，形容香港與國家「同呼吸、共命運、齊奮進」，香港必須堅定歷史自信、增強歷史主動，在國際風雲變幻中守住不變根基，駕馭發展變局，用好獨特優勢，迎接香港新一輪大發展，迎接香港「逢變則興」的光明未來。