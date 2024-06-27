醫療事故頻現醫管局組委員會調查　已有初步人選目標「單位數」成員

公立醫院近期接連發生醫療事故，醫務衞生局上周五責成醫管局全面檢討，3個月內提交報告和建議。醫管局主席范鴻齡表示，將成立委員會全面和獨立調查公立醫院管理系統，現時已接觸初步人選，目標人數為「單位數」，名單和職能會盡快公布。

范鴻齡出席醫管局大會會議後表示，人選必須具獨立性、在醫療相關行業有專業地位，以及與醫管局「冇咩聯繫」，因此花了一些時間尋找合適人選。醫管局行政總裁高拔陞補充稱，醫管局會全面配合委員會調查，包括提供相關資料、安排委員與不同人士見面等，希望能提供意見讓當局進一步改善。