零售管理協會辦香港開心購物節 送12億免費禮品及折扣刺激消費

香港零售管理協會(HKRMA)下周一(7月1日)舉行第二屆「香港開心購物節」，超過160個品牌、逾5,000間商舖，提供約12億港元的免費禮品及消費禮遇予市民及遊客；今年有110項免費禮遇，較去年的35項多，包括麥當勞透過社交平台Instagram於7月3日免費派1萬杯厚椰奶鐵，貿發局將送出3個展覽共4,000張免費入場門券等。財政司長陳茂波昨在活動啟動禮致辭時表示，就業市場仍然暢旺、消費需求實在，業界只要調整定位、更新策略，接通新需求，就能創造消費觸發點，生意肯定會恢復。

「香港開心購物節」今年主題是「香港好禮．有禮」，活動分4個時段及不同主題進行，包括「健美嘆世界」(7月1至18日)、「頂流全熱搜」(7月19至8月1日)、「時尚好品味」(8月2至15日)及「超級購物覽」(8月16至31日)；合共逾160個品牌、逾5,000間商舖參與，來自零售業、餐飲業、電子支付平台等10個界別，為香港市民及遊客提供超過110項免費禮品及近190項折扣，總值達12億元。零售管理協會指，參與品牌較去年增加一成，免費禮遇較去年多。

萬寧、莎莎國際控股、領展資產管理有限公司、香港麥當勞、營多Indomarket為白金贊助商戶，更提供「體驗式禮遇」︰由7月1至14日，市民於HKRMA平台上載淨價滿100或以上的萬寧購物單據，可參加活動並贏取豐富獎品。首100名正確寫出其中一項萬寧社區藥劑服務的參加者，將免費享用由萬寧註冊營養師提供的「營養飲食及體重管理計劃」一次，及由萬寧註冊藥劑師或營養師提供的「萬寧專業健康諮詢服務」一次，並協助得獎者換取價值1,000元保健產品。莎莎推出「AR 虛擬化妝」試玩，參加者可以AR嘗試不同妝容，於3分鐘內狂掃店內化妝護膚品(總價值不超過888元)，並於10分鐘內即時化一個職場妝容。香港麥當勞用戶可以登入麥當勞App玩遊戲，贏取優惠。

